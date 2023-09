Slam Allen Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire, 14 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Chanteur et guitariste branché sous haute tension, le virtuose autodidacte américain Slam Allen qualifié de « messager de l’amour » parcourt le monde dans un univers blues, soul, funk, hip-hop, R&B et rock éclairé par la passion.

Il a grandi en jouant de la batterie pour le groupe familial «The Allen Brothers» et a côtoyé le légendaire James Cotton, nommé aux« Grammy Awards ». Véritable bibliothèque musicale humaine, son moteur est le bonheur de la scène et la joie du partage.

Une renommée internationale qui puise sa source dans ses lieux de vie, berceaux de la musique, de l’Alabama à Chicago, en passant par New-York. Ses mélodies chaleureuses font battre les cœurs et résonner les âmes. « Mon travail est de rendre mon public heureux. » Slam Allen.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 21:00:00. EUR.

Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A high-voltage singer and guitarist, self-taught American virtuoso Slam Allen has been dubbed a « messenger of love », and travels the world playing blues, soul, funk, hip-hop, R&B and rock, all lit by passion.

He grew up playing drums in the family band « The Allen Brothers » and rubbed shoulders with the legendary Grammy-nominated James Cotton. A veritable human musical library, his driving force is the joy of performing and sharing.

His international renown is rooted in the places where he grew up, the cradles of music, from Alabama to Chicago and New York. Her warm melodies make hearts beat and souls resonate. « My job is to make my audience happy Slam Allen

El cantante y guitarrista de alto voltaje Slam Allen, virtuoso autodidacta estadounidense y « mensajero del amor », viaja por el mundo tocando blues, soul, funk, hip-hop, R&B y rock con pasión.

Creció tocando la batería con su banda familiar, The Allen Brothers, y trabajó junto al legendario James Cotton, nominado a los Grammy. Auténtica biblioteca musical humana, su fuerza motriz es la alegría de tocar y compartir.

Su reputación internacional está arraigada en los lugares donde creció, las cunas de la música, desde Alabama a Chicago y Nueva York. Sus cálidas melodías hacen latir los corazones y resonar las almas. « Mi trabajo es hacer feliz a mi público » Slam Allen

Der virtuose amerikanische Autodidakt Slam Allen, der als « Bote der Liebe » bezeichnet wird, ist ein Sänger und Gitarrist, der unter Hochspannung steht und die Welt mit einem von Leidenschaft erleuchteten Universum aus Blues, Soul, Funk, Hip-Hop, R&B und Rock bereist.

Er wuchs als Schlagzeuger der Familienband « The Allen Brothers » auf und spielte mit dem legendären, für den Grammy nominierten James Cotton zusammen. Als echte menschliche Musikbibliothek ist sein Antrieb das Glück der Bühne und die Freude am Teilen.

Sein internationales Renommee schöpft er aus den Orten, an denen er lebt, den Wiegen der Musik, von Alabama über New York bis Chicago. Seine warmherzigen Melodien lassen die Herzen höher schlagen und die Seelen widerhallen. « Mein Job ist es, mein Publikum glücklich zu machen. » Slam Allen

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux