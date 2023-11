RÉVEILLON – SOIRÉE NOUVEL AN DU MAS DU CHEVAL Avenue de l’Agau Lattes, 31 décembre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Le 31 décembre, de 20h à 4h, plongez dans la nouvelle année au son du DJ résident Fred Zede.

Des planches de tapas exclusives vous attendent pour une soirée inoubliable..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Avenue de l’Agau

Lattes 34970 Hérault Occitanie



On December 31st, from 8pm to 4am, plunge into the New Year to the sound of resident DJ Fred Zede.

Exclusive tapas platters await you for an unforgettable evening.

El 31 de diciembre, de 20:00 a 4:00, reciba el Año Nuevo al ritmo del DJ residente Fred Zede.

Te esperan tapas exclusivas para una velada inolvidable.

Tauchen Sie am 31. Dezember von 20:00 bis 4:00 Uhr zu den Klängen des Resident-DJs Fred Zede ins neue Jahr ein.

Exklusive Tapas-Platten warten auf Sie und sorgen für einen unvergesslichen Abend.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT MONTPELLIER