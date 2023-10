LES 10 ANS DU MAS DU CHEVAL Avenue de l’Agau Lattes, 17 novembre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Les célébrations du 10e anniversaire auront lieu les 17 et 18 novembre. L’événement durera de 20h à 2h..

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . .

Avenue de l’Agau

Lattes 34970 Hérault Occitanie



The 10th anniversary celebrations will take place on November 17 and 18. The event will run from 8 p.m. to 2 a.m.

Las celebraciones del 10º aniversario tendrán lugar los días 17 y 18 de noviembre. El evento durará desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada.

Die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum finden am 17. und 18. November statt. Die Veranstaltung wird von 20:00 bis 2:00 Uhr dauern.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER