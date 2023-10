HALLOWEEN AU MAS DU CHEVAL ! Avenue de l’Agau Lattes, 31 octobre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Comme chaque année, le Mas du Cheval ouvre ses portes le soir du 31 Octobre pour une soirée endiablée !.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 23:30:00. .

Avenue de l’Agau

Lattes 34970 Hérault Occitanie



Like every year, the Mas du Cheval opens its doors on the evening of October 31st for a wild evening!

Como cada año, el Mas du Cheval abre sus puertas la noche del 31 de octubre para una velada salvaje

Wie jedes Jahr öffnet das Mas du Cheval am Abend des 31. Oktobers seine Türen für eine rauschende Party!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT MONTPELLIER