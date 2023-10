Soustons Lac Challenge 2023 – Octobre rose Avenue de Labouyrie Soustons, 8 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Au programme du Soustons Lac Challenge 2023 :

Le dimanche : course longue (10km) sur le lac de Soustons, départ en Mass Start, ouvert à toutes les embarcations (SUP, Prone, Kayak, Pirogues, Aviron) autres qu’à voile et moteur.

Mais aussi de la découverte de la pirogue.

Sur inscriptions..

Avenue de Labouyrie Club Aviron Soustonnais

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Soustons Lac Challenge 2023 program:

Sunday: long race (10km) on Lake Soustons, Mass Start, open to all boats (SUP, Prone, Kayak, Pirogues, Rowing) other than sail and motor.

But also pirogue discovery.

Registration required.

En el programa del Soustons Lac Challenge 2023:

Domingo: carrera larga (10 km) en el lago Soustons, salida masiva, abierta a todos los barcos (SUP, Prone, Kayak, Pirogues, Remo) que no sean de vela y motor.

Pero también el descubrimiento de la piragua.

Inscripción obligatoria.

Auf dem Programm der Soustons Lac Challenge 2023 stehen:

Am Sonntag: Langes Rennen (10 km) auf dem See von Soustons, Start im Mass Start, offen für alle Boote (SUP, Prone, Kajak, Pirogen, Ruder) außer Segel- und Motorbooten.

Aber auch Entdeckung der Piroge.

Nach Anmeldung.

