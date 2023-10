Soustons Lac Challenge 2023 Avenue de Labouyrie Soustons, 7 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Au programme du Soustons Lac Challenge 2023 :

Vendredi : challenge entreprise

Samedi : course contre la montre sur la Sauvagine (courant de Soustons) et animations jeunes rameurs.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 13:00:00. .

Avenue de Labouyrie Club Aviron Soustonnais

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Soustons Lac Challenge 2023 program:

Friday: corporate challenge

Saturday: race against the clock on the Sauvagine (Soustons stream) and activities for young rowers

En el programa del Soustons Lac Challenge 2023:

Viernes: desafío corporativo

Sábado: carrera contrarreloj en el Sauvagine (arroyo de Soustons) y actividades para jóvenes remeros

Auf dem Programm der Soustons Lac Challenge 2023 stehen:

Freitag: Challenge für Unternehmen

Samstag: Zeitrennen auf der Sauvagine (Strömung von Soustons) und Animationen für junge Ruderer

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI LAS