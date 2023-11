SALON DES SPORTS MÉCANIQUES – PAR ASA MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots, 20 janvier 2024, Palavas-les-Flots.

Samedi 20 janvier de 9h30 à 19h et dimanche 21 janvier de 9h à 18h : 14ème salon des sports mécaniques – Salle bleue – Infos sur : https://www.asa-montpellier.com/salon-palavas-2024/ ou par mail à asa-montpellier@club-internet.fr.

Saturday, January 20, 9:30 a.m. to 7 p.m. and Sunday, January 21, 9 a.m. to 6 p.m.: 14th Motor Sports Show – Salle Bleue – Information at https://www.asa-montpellier.com/salon-palavas-2024/ or by e-mail at asa-montpellier@club-internet.fr

Sábado 20 de enero de 9.30 a 19.00 h y domingo 21 de enero de 9.00 a 18.00 h: 14º Salón del Automóvil – Salle Bleue – Información en: https://www.asa-montpellier.com/salon-palavas-2024/ o por correo electrónico a asa-montpellier@club-internet.fr

Samstag, 20. Januar von 9.30 bis 19 Uhr und Sonntag, 21. Januar von 9 bis 18 Uhr: 14. Motorsportmesse – Blauer Saal – Infos unter: https://www.asa-montpellier.com/salon-palavas-2024/ oder per E-Mail an asa-montpellier@club-internet.fr

