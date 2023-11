BAL RÉTRO ORGANISÉ PAR LA GUINGUETTE DU SOLEIL Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots, 9 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

20h30 : Bal rétro organisé par la Guinguette du Soleil – Salle des fêtes – Tarif : 12 € – Infos et réservation : laguinguettedusoleil@live.fr ou 06 07 80 57 63.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 00:00:00. .

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



8:30pm: Retro ball organized by the Guinguette du Soleil ? Salle des fêtes – Price: 12 ? – Information and booking: laguinguettedusoleil@live.fr or 06 07 80 57 63

20.30 h: Baile retro organizado por la Guinguette du Soleil ? Salle des fêtes – Precio: 12 ? – Información y reservas: laguinguettedusoleil@live.fr o 06 07 80 57 63

20:30 Uhr: Retro-Ball, organisiert von der Guinguette du Soleil? Salle des fêtes – Preis: 12 ? – Infos und Reservierung: laguinguettedusoleil@live.fr oder 06 07 80 57 63

Mise à jour le 2023-11-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS