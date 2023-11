MEGA LOTO Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots, 5 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

15h : Méga Loto au profit du téléthon, organisé par Les Reines de cœur – Salle COSEC – Billetterie, buvette et restauration sur place – Infos et réservations : 06 23 83 84 52.

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. .

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm: Mega Loto in aid of the Telethon, organized by Les Reines de c?ur ? Salle COSEC – Tickets, refreshments and catering on site – Information and reservations: 06 23 83 84 52

15.00 h: Mega Lotería a beneficio del Teletón, organizada por Les Reines de cœur ? Salle COSEC – Entradas, refrescos y comida in situ – Información y reservas: 06 23 83 84 52

15 Uhr: Mega-Lotto zugunsten des Telethon, organisiert von Les Reines de c?ur ? Salle COSEC – Billetterie, Buvette und Restauration vor Ort – Infos und Reservierungen : 06 23 83 84 52

