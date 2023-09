GRANDE BRADERIE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots GRANDE BRADERIE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots, 29 septembre 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault Grande braderie de la Ligue Contre le Cancer : jouets, vaisselle, livres, textile – Salle des fêtes – Infos : blanc.palavas@free.fr – 06 73 46 38 10.

2023-09-29 09:00:00 fin : 2023-09-29 18:00:00. .

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Grand braderie de la Ligue Contre le Cancer : jouets, vaisselle, livres, textile – Salle des fêtes – Infos : blanc.palavas@free.fr – 06 73 46 38 10 Gran mercadillo de la Ligue Contre le Cancer: juguetes, vajillas, libros, textiles – Salle des fêtes – Info: blanc.palavas@free.fr – 06 73 46 38 10 Großer Ausverkauf der Krebsliga: Spielzeug, Geschirr, Bücher, Textilien – Festsaal – Infos: blanc.palavas@free.fr – 06 73 46 38 10 Mise à jour le 2023-09-22 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Avenue de l'Abbé Brocardi Adresse Avenue de l'Abbé Brocardi Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville Avenue de l'Abbé Brocardi Palavas-les-Flots latitude longitude 43.5321245;3.92752632

