JAZZ AU CAVEAU – ANTOINE HERVIER TRIO Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois, 25 mai 2024, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Hommage à Eddy Louis, organiste, chanteur et pianiste de jazz disparu en 2015.

Avec Antoine Hervier à l’orgue Hammond, Guillaume Souriau à la contrebasse, et Christophe Beausset à la batterie, le répertoire sera composé de standards de jazz revisités et de compositions d’Eddy Louis.

Réservations UNIQUEMENT EN LIGNE, sur le site HelloAsso :

– soit en clic droit sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– soit en cliquant directement sur le site web de contact.

Ouverture du caveau et de la buvette à 20h30.

Entrée avenue de l’abbaye (en face du restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau est une association caunoise qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2024-05-25 21:00:00 fin : 2024-05-25 . EUR.

Avenue de l’abbaye

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



A tribute to Eddy Louis, jazz organist, singer and pianist who passed away in 2015.

With Antoine Hervier on Hammond organ, Guillaume Souriau on double bass, and Christophe Beausset on drums, the repertoire will feature jazz standards revisited and compositions by Eddy Louis.

Reservations ONLY ONLINE, on the HelloAsso website:

– either by right-clicking on the following link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– or by clicking directly on the contact website.

Opening of the cellar and refreshment bar at 8.30pm.

Entrance on avenue de l’abbaye (opposite La Cantine du curé restaurant).

Jazz au Caveau is a Caunes-based association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

Homenaje a Eddy Louis, organista, cantante y pianista de jazz fallecido en 2015.

Con Antoine Hervier al órgano Hammond, Guillaume Souriau al contrabajo y Christophe Beausset a la batería, el repertorio incluirá estándares de jazz revisitados y composiciones de Eddy Louis.

Reservas SÓLO EN LÍNEA, en el sitio web de HelloAsso:

– haciendo clic con el botón derecho del ratón en el siguiente enlace: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– o haciendo clic directamente en la página web de contacto.

Apertura de la bodega y de la zona de restauración a las 20.30 h.

Entrada por la avenue de l’abbaye (frente al restaurante La Cantine du curé).

Jazz au Caveau es una asociación con sede en Caunes cuyo objetivo es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco agradable y con una acústica excelente: la bodega de la Abadía de Caunes-Minervois.

Hommage an Eddy Louis, den 2015 verstorbenen Organisten, Sänger und Jazzpianisten.

Mit Antoine Hervier an der Hammondorgel, Guillaume Souriau am Kontrabass und Christophe Beausset am Schlagzeug wird das Repertoire aus überarbeiteten Jazzstandards und Kompositionen von Eddy Louis bestehen.

Reservierungen NUR ONLINE, auf der HelloAsso-Website :

– entweder durch Rechtsklick auf den folgenden Link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– oder durch direkten Klick auf die Kontakt-Website.

Öffnung des Weinkellers und der Bar um 20.30 Uhr.

Eingang avenue de l’abbaye (gegenüber dem Restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau ist ein Verein aus Caunes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, einem breiten ländlichen Publikum aus dem Minervois, dem Carcassonnais und der Montagne Noire exzellente Musik in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen zu präsentieren: dem Weinkeller der Abtei von Caunes-Minervois.

