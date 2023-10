JAZZ AU CAVEAU – FELIX HARDOUIN Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois, 13 avril 2024, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

En quartet, Félix Hardouin, multi-instrumentiste, a sorti l’album « Global Warning ». A ses côtés, sur l’album et sur scène, le pianiste Levi Harvey, le contrebassiste Gabriel Pierre et son frère Jean Hardouin à la batterie. La complicité des deux frères bâtit la base du groupe, qui bénéficie d’un sens aigu de l’écoute et de la créativité. Un projet énergique aux compositions originales, dynamiques et entraînantes.

Réservations UNIQUEMENT EN LIGNE, sur le site HelloAsso :

– soit en clic droit sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– soit en cliquant directement sur le site web de contact.

Ouverture du caveau et de la buvette à 20h30.

Entrée avenue de l’abbaye (en face du restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau est une association caunoise qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2024-04-13 21:00:00 fin : 2024-04-13 . EUR.

Avenue de l’abbaye

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



In quartet, multi-instrumentalist Félix Hardouin has released the album « Global Warning ». Joining him on stage and on the album are pianist Levi Harvey, double bassist Gabriel Pierre and his brother Jean Hardouin on drums. The complicity of the two brothers forms the basis of the group, which benefits from a keen sense of listening and creativity. An energetic project with original, dynamic and catchy compositions.

Reservations ONLY ONLINE, on the HelloAsso website:

– either by right-clicking on the following link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– or by clicking directly on the contact website.

Opening of the cellar and refreshment bar at 8.30pm.

Entrance on avenue de l’abbaye (opposite La Cantine du curé restaurant).

Jazz au Caveau is a Caunes-based association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

Félix Hardouin, multiinstrumentista, acaba de publicar el álbum « Global Warning » como cuarteto. Le acompañan en el escenario y en el álbum el pianista Levi Harvey, el contrabajista Gabriel Pierre y su hermano Jean Hardouin a la batería. La complicidad entre los dos hermanos constituye la base del grupo, que se beneficia de un agudo sentido de la escucha y la creatividad. Un proyecto enérgico con composiciones originales, dinámicas y pegadizas.

Reservas SÓLO EN LÍNEA, en el sitio web de HelloAsso:

– haciendo clic con el botón derecho del ratón en el siguiente enlace: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– o haciendo clic directamente en la página web de contacto.

Apertura de la bodega y de la zona de restauración a las 20.30 h.

Entrada por la avenue de l’abbaye (frente al restaurante La Cantine du curé).

Jazz au Caveau es una asociación con sede en Caunes cuyo objetivo es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco agradable y con una acústica excelente: la bodega de la Abadía de Caunes-Minervois.

Im Quartett hat der Multiinstrumentalist Félix Hardouin das Album « Global Warning » herausgebracht. An seiner Seite sind auf dem Album und auf der Bühne der Pianist Levi Harvey, der Kontrabassist Gabriel Pierre und sein Bruder Jean Hardouin am Schlagzeug. Die Komplizenschaft der beiden Brüder baut die Basis der Band, die von einem ausgeprägten Sinn für das Zuhören und die Kreativität profitiert. Ein energiegeladenes Projekt mit originellen, dynamischen und mitreißenden Kompositionen.

Reservierungen NUR ONLINE, auf der HelloAsso-Website :

– entweder durch Rechtsklick auf den folgenden Link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– oder durch direkten Klick auf die Kontakt-Website.

Öffnung des Weinkellers und der Bar um 20.30 Uhr.

Eingang avenue de l’abbaye (gegenüber dem Restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau ist ein Verein aus Caunes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, einem breiten ländlichen Publikum aus dem Minervois, dem Carcassonnais und der Montagne Noire exzellente Musik in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen zu präsentieren: dem Weinkeller der Abtei von Caunes-Minervois.

