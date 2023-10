JAZZ AU CAVEAU – GIOVANNI MIRABASSI & ROSARIO GIULIANI Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois, 3 février 2024, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Le pianiste Giovanni Mirabassi est sans doute l’un des plus singuliers de la génération de pianistes de jazz italiens des années 90. Le saxophoniste Rosario Giuliani, lui, tire de ses instruments un phrasé fluide, parfois fulgurant, qui le relie naturellement aux grands saxophonistes du jazz.

A eux deux, ils vont enflammer la scène du caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois pour ce nouveau rendez-vous de Jazz au caveau.

Réservations UNIQUEMENT EN LIGNE, sur le site HelloAsso :

– soit en clic droit sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– soit en cliquant directement sur le site web de contact.

Ouverture du caveau et de la buvette à 20h30.

Entrée avenue de l’abbaye (en face du restaurant La Cantine du curé).

Jazz au caveau est une association caunoise qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2024-02-03 21:00:00 fin : 2024-02-03 . EUR.

Avenue de l’abbaye

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Pianist Giovanni Mirabassi is undoubtedly one of the most singular of the generation of Italian jazz pianists of the 90s. As for saxophonist Rosario Giuliani, he draws from his instruments a fluid, sometimes dazzling phrasing that links him naturally to the great jazz saxophonists.

Between them, they’ll set the stage alight in the cellar of Caunes-Minervois Abbey for this latest edition of Jazz au Caveau.

Reservations ONLY ONLINE, on the HelloAsso website:

– either by right-clicking on the following link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– or by clicking directly on the contact website.

Opening of the cellar and refreshment bar at 8.30pm.

Entrance on avenue de l’abbaye (opposite La Cantine du curé restaurant).

Jazz au caveau is a Caunes-based association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

El pianista Giovanni Mirabassi es sin duda uno de los más singulares de la generación de pianistas de jazz italianos de los años 90. El saxofonista Rosario Giuliani extrae de sus instrumentos un fraseo fluido, a veces deslumbrante, que lo emparenta naturalmente con los grandes saxofonistas de jazz.

En esta nueva edición de Jazz au Caveau, los dos encenderán el escenario del sótano de la Abadía de Caunes-Minervois.

Reservas SÓLO EN LÍNEA, en la página web de HelloAsso:

– haciendo clic con el botón derecho del ratón en el siguiente enlace: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– o haciendo clic directamente en la página web de contacto.

Apertura de la bodega y de la zona de restauración a las 20.30 h.

Entrada por la avenue de l’abbaye (frente al restaurante La Cantine du curé).

Jazz au caveau es una asociación con sede en Caunes, cuyo objetivo es acercar la buena música a un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco agradable y con una acústica excelente: la bodega de la Abadía de Caunes-Minervois.

Der Pianist Giovanni Mirabassi ist zweifellos einer der einzigartigsten Vertreter der Generation der italienischen Jazzpianisten der 90er Jahre. Der Saxophonist Rosario Giuliani hingegen entlockt seinen Instrumenten eine fließende, manchmal fulminante Phrasierung, die ihn auf natürliche Weise mit den großen Saxophonisten des Jazz verbindet.

Gemeinsam werden sie die Bühne des Abteikellers von Caunes-Minervois bei diesem neuen Termin von Jazz au caveau in Brand setzen.

Reservierungen NUR ONLINE, auf der Website HelloAsso :

– entweder durch Rechtsklick auf den folgenden Link: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau

– oder durch direkten Klick auf die Kontakt-Website.

Öffnung des Weinkellers und der Bar um 20:30 Uhr.

Eingang avenue de l’abbaye (gegenüber dem Restaurant La Cantine du curé).

Jazz au caveau ist ein Verein aus Caunes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, einem breiten ländlichen Publikum aus dem Minervois, dem Carcassonnais und der Montagne Noire exzellente Musik in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen zu präsentieren: dem Weinkeller der Abtei von Caunes-Minervois.

