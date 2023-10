JAZZ AU CAVEAU – THOMAS BELIN QUARTET Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois, 18 novembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Compositions, standards et hard bop au menu.

Formé en 2019, le groupe enregistre une première vidéo d’un morceau de Jackie Mclean qui s’est avérée prometteuse. En 2020, il enregistre son premier album : SOUNDS & HOUND dont Thomas Belin (contrebassiste lyonnais) signe la quasi totalité des morceaux. Au fil du temps, les musiciens ont patiemment forgé la musique qu’ils voulaient jouer, faite d’amour pour le jazz et de l’envie de chercher un chemin singulier.

Thomas Belin : contrebasse et composition. Sébastien Joulie : guitare et composition?. Stéphan Moutot : saxophone ténor. Charles Clayette : batterie.

Réservations UNIQUEMENT EN LIGNE, sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau.

Ouverture du caveau et de la buvette à 20h30.

Entrée avenue de l’abbaye (en face du restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau est une association caunoise qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique : le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 22:30:00. EUR.

Avenue de l’abbaye

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Compositions, standards and hard bop on the menu.

Formed in 2019, the group recorded its first video of a Jackie Mclean piece, which proved promising. In 2020, they recorded their first album, SOUNDS & HOUND, with Thomas Belin (double bass player from Lyon) penning almost all the tracks. Over the years, the musicians have patiently forged the music they wanted to play, based on their love of jazz and their desire to find their own unique path.

Thomas Belin: double bass and composition. Sébastien Joulie: guitar and composition? Stéphan Moutot: tenor saxophone. Charles Clayette: drums.

Bookings ONLY ONLINE, on the HelloAsso website: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau.

Cellar and refreshment area open at 8:30pm.

Entrance on avenue de l’abbaye (opposite La Cantine du curé restaurant).

Jazz au Caveau is a Caunes-based association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

Composiciones, estándares y hard bop en el menú.

Formado en 2019, el grupo grabó su primer vídeo de una pieza de Jackie Mclean, que resultó prometedor. En 2020, grabaron su primer álbum, SOUNDS & HOUND, en el que Thomas Belin (contrabajista de Lyon) escribió casi todas las pistas. A lo largo de los años, los músicos han forjado pacientemente la música que querían tocar, basándose en el amor por el jazz y el deseo de encontrar su propio camino único.

Thomas Belin: contrabajo y composición. Sébastien Joulie: guitarra y composición. Stéphan Moutot: saxofón tenor. Charles Clayette: batería.

Reservas SÓLO EN LÍNEA, en la página web de HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau.

La bodega y la zona de restauración abren a las 20.30 h.

Entrada por la avenue de l’abbaye (frente al restaurante La Cantine du curé).

Jazz au Caveau es una asociación con sede en Caunes cuyo objetivo es acercar la buena música a un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco agradable y con una acústica excelente: la bodega de la Abadía de Caunes-Minervois.

Kompositionen, Standards und Hard Bop stehen auf der Speisekarte.

Die 2019 gegründete Band nimmt ein erstes Video zu einem Stück von Jackie Mclean auf, das sich als vielversprechend erweist. 2020 nahm sie ihr erstes Album auf: SOUNDS & HOUND, für das Thomas Belin (Kontrabassist aus Lyon) fast alle Stücke verantwortlich zeichnete. Im Laufe der Zeit haben die Musiker geduldig die Musik geschmiedet, die sie spielen wollten, bestehend aus der Liebe zum Jazz und dem Wunsch, einen einzigartigen Weg zu suchen.

Thomas Belin: Kontrabass und Komposition. Sébastien Joulie: Gitarre und Komposition? Stéphan Moutot: Tenorsaxophon. Charles Clayette: Schlagzeug.

Reservierungen NUR ONLINE auf der HelloAsso-Website: https://www.helloasso.com/associations/jazz-au-caveau.

Öffnung des Weinkellers und der Bar um 20.30 Uhr.

Eingang avenue de l’abbaye (gegenüber dem Restaurant La Cantine du curé).

Jazz au Caveau ist ein Verein aus Caunes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, einem breiten ländlichen Publikum aus dem Minervois, dem Carcassonnais und der Montagne Noire exzellente Musik in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen zu präsentieren: dem Weinkeller der Abtei von Caunes-Minervois.

