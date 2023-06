Musiqu’à l’eau – Loiselle AVENUE DE LA VIENNE L’Isle-Jourdain, 25 juillet 2023, L'Isle-Jourdain.

L’Isle-Jourdain,Vienne

Dernière date du festival de musique acoustique au bord de l’eau. Le duo de poche Loiselle offre un instant de musique chaleureux tout en détente, douceur et bonne humeur. Réservation conseillée..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 22:00:00. .

AVENUE DE LA VIENNE BASE NAUTIQUE DE CHARDES

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Last date of the acoustic music festival at the water’s edge. The Loiselle pocket duo offer a moment of warmth, relaxation and good humor. Reservations recommended.

Última cita del festival de música acústica junto al agua. El dúo de bolsillo Loiselle ofrece un momento de música cálida, relajante, suave y de buen humor. Se recomienda reservar.

Letzter Termin des Festivals für akustische Musik am Wasser. Das Pocket-Duo Loiselle bietet einen warmen Moment der Musik, ganz entspannt, sanft und gut gelaunt. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-21 par ACAP