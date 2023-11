Dîner Dansant organisé par l’Eveil Foot Le Tallud Avenue de la Vernière Le Tallud, 18 novembre 2023, Le Tallud.

Le Tallud,Deux-Sèvres

Pour passer une soirée conviviale, L’Eveil Foot Le Tallud vous propose son dîner dansant ouvert à tous le samedi 18 novembre 2023 à partir de 19h00.

Repas servi par Les terrasses du lac (Secondigny)

Animé par DJ Star’s Flash

Réservation et règlement obligatoires avant le 10 novembre

Menu adulte: 23€

Menu enfant (12 ans inclus): 11€

Repas à emporter: 17€.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Avenue de la Vernière Salle socio-culturelle (grande)

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To spend a convivial evening, L’Eveil Foot Le Tallud invites you to its dinner dance, open to all, on Saturday November 18, 2023 from 7:00 pm.

Meal served by Les terrasses du lac (Secondigny)

Entertainment by DJ Star’s Flash

Reservations and payment required by November 10

Adult menu: 23?

Children’s menu (12 years inclusive): 11?

Takeaway: 17?

Para pasar una velada de convivencia, L’Eveil Foot Le Tallud le invita a su cena-baile, abierta a todos, el sábado 18 de noviembre de 2023 a partir de las 19h.

Comida servida por Les terrasses du lac (Secondigny)

Animación a cargo de DJ Star’s Flash

Reserva y pago antes del 10 de noviembre

Menú adulto: 23?

Menú infantil (12 años inclusive): 11?

Comida para llevar: 17?

Um einen geselligen Abend zu verbringen, bietet Ihnen L’Eveil Foot Le Tallud am Samstag, den 18. November 2023 ab 19.00 Uhr sein für alle offenes Tanzdinner an.

Das Essen wird von Les terrasses du lac (Secondigny) serviert

Unterhalten von DJ Star’s Flash

Reservierung und Bezahlung sind bis zum 10. November erforderlich

Menü für Erwachsene: 23?

Menü für Kinder (bis einschließlich 12 Jahre): 11?

Essen zum Mitnehmen: 17?

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine