BOUM halloween au Tallud Avenue de la Vernière Le Tallud, 14 octobre 2023, Le Tallud.

Le Tallud,Deux-Sèvres

L’automne sera une nouvelle fois FESTIF

Nous vous annonçons notre première manifestation de l’année. LA BOUM D’HALLOWEEN 2ème EDITION ! Dans une ambiance de feu, les enfants vous pourrez revêtir les plus beaux costumes pour venir danser et s’amuser. Cette manifestation est ouverte à tous, mais surtout pour vous les enfants ! Ramenez les copains, les cousins, voisins… et venez faire la fête.

Nous serons heureux de vous retrouver avec le sourire et la bonne humeur ! Merci A très bientôt les p’tits monstres

L’équipe APE le chant du Thouet

Les mineurs seront sous la responsabilité d’un adulte présent sur place car sans cela l’entrée sera refusée !

DJ virtuel, atelier dessin, maquillage, tombola, buvette et restauration SUR PLACE.

Avenue de la Vernière Salle socio-culturelle (grande)

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Autumn will once again be FESTIVE

We’re pleased to announce our first event of the year. LA BOUM D’HALLOWEEN 2nd EDITION! In an atmosphere of fire, children can dress up in their finest costumes to dance and have fun. This event is open to all, but especially to you, the children! Bring your friends, cousins, neighbors… and join the party.

We look forward to seeing you there with a smile and a good mood! See you soon, little monsters!

The APE le chant du Thouet team

Minors must be accompanied by an adult, otherwise entry will be refused!

Virtual DJ, drawing workshop, face painting, tombola, refreshments and food ON THE SPOT

El otoño volverá a ser FESTIVO

Nos complace anunciar nuestro primer evento del año. LA BOUM D’HALLOWEEN 2ª EDICIÓN! En un ambiente de fuego, los niños podrán disfrazarse con sus mejores galas para bailar y divertirse. Este evento está abierto a todos, ¡pero especialmente a vosotros, los niños! Trae a tus amigos, primos, vecinos… y ven a celebrarlo.

Esperamos veros allí, sonrientes y de buen humor ¡Hasta pronto, monstruitos!

El equipo de APE le chant du Thouet

Los menores deben ir acompañados de un adulto, de lo contrario se les denegará la entrada

DJ virtual, taller de dibujo, pintacaras, tómbola, refrescos y comida EN EL LUGAR

Der Herbst wird wieder einmal FESTIV sein

Wir kündigen unsere erste Veranstaltung in diesem Jahr an. Die HALLOWEEN-BOUM 2. EDITION! In einer feurigen Atmosphäre können die Kinder ihre schönsten Kostüme anziehen, um zu tanzen und sich zu amüsieren. Diese Veranstaltung ist für alle offen, aber vor allem für euch Kinder! Bringen Sie Ihre Freunde, Cousins, Nachbarn… mit und feiern Sie mit!

Wir freuen uns darauf, euch mit einem Lächeln und guter Laune wiederzusehen! Vielen Dank! Bis bald, die p?tits monstres!

Das Team der EV le chant du Thouet

Minderjährige müssen von einem anwesenden Erwachsenen beaufsichtigt werden, da ihnen sonst der Eintritt verweigert wird!

Virtueller DJ, Zeichenatelier, Kinderschminken, Tombola, Getränke- und Essensstände VOR ORT

