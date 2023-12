Le Noël d’Auréo Avenue de la vallée des prés Bayeux, 1 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Au programme: Rencontre avec le Père-Noël et plein d’autres surprises!.

2023-12-06 13:30:00 fin : 2023-12-06 17:30:00. .

Avenue de la vallée des prés Centre aquatique Auréo

Bayeux 14400 Calvados Normandie



On the program: Meet Santa Claus and lots of other surprises!

En el programa: ¡un encuentro con Papá Noel y muchas otras sorpresas!

Auf dem Programm stehen ein Treffen mit dem Weihnachtsmann und viele andere Überraschungen!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Bayeux Intercom