Mois du bien-être Avenue de la vallée des prés Bayeux, 4 novembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Laissez de côté la pluie et le froid pour un moment cocooning.

Hammams, saunas, jacuzzi, bain froid, grotte de sel et bassin de balnéothérapie vous attendent pour vous réchauffer.

Profitez d’une offre 2 entrées balnéo pour le prix d’une pendant les week-ends de novembre!

*Sans réservation. Les entrées sont valables le jour même, et valables pour les duos..

Samedi 2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

Avenue de la vallée des prés Centre aquatique Auréo

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Leave the rain and cold behind for a moment of cocooning.

Hammams, saunas, jacuzzis, cold baths, salt grottos and balneotherapy pools are waiting to warm you up.

Take advantage of a 2 for 1 offer on balneotherapy weekends in November!

*No reservation required. Tickets are valid on the same day, and are valid for duos.

Deje atrás la lluvia y el frío para disfrutar de un momento de bienestar.

Hammams, saunas, jacuzzis, un baño frío, una gruta de sal y una piscina de balneoterapia le esperan para entrar en calor.

Aproveche la oferta de 2 por 1 durante los fines de semana de noviembre

*No es necesario reservar. Las entradas son válidas el mismo día y para dúos.

Lassen Sie den Regen und die Kälte für einen Cocooning-Moment hinter sich.

Dampfbäder, Saunen, Whirlpools, Kaltbäder, Salzgrotten und Balneotherapiebecken erwarten Sie, um Sie aufzuwärmen.

Profitieren Sie an den Novemberwochenenden von einem Angebot, bei dem Sie 2 Eintrittskarten für einen Whirlpool zum Preis von einer erhalten!

*Es ist keine Reservierung erforderlich. Die Eintritte sind am selben Tag gültig und gelten auch für Duos.

