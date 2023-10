Soirée Halloween Avenue de la vallée des prés Bayeux, 31 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Au programme : une ambiance grand frisson et des décors terrifiants..

2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 21:30:00. .

Avenue de la vallée des prés Centre aquatique Auréo

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The program features a chilling atmosphere and terrifying scenery.

En el programa: una atmósfera escalofriante y escenarios terroríficos.

Auf dem Programm stehen eine gruselige Atmosphäre und erschreckende Kulissen.

