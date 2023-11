ENSEMBLE AIDONS LE TÉLÉTHON – CONCOURS DE PÉTANQUE Avenue de la Tramontane Portiragnes, 18 novembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Concours de pétanque en faveur du Téléthon

Fany pétanque vous propose un concours de pétanque Samedi 18 novembre.

Tous les dons seront reversés pour le Téléthon 2023..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue de la Tramontane

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Petanque competition in aid of the Telethon

Fany pétanque is organizing a pétanque competition on Saturday, November 18.

All donations will go to Telethon 2023.

Concurso de petanca a beneficio del Teletón

El sábado 18 de noviembre, Fany petanca organiza un concurso de petanca.

Todas las donaciones se destinarán a Téléthon 2023.

Petanque-Wettbewerb zugunsten des Telethons

Fany pétanque bietet Ihnen am Samstag, den 18. November einen Pétanque-Wettbewerb an.

Alle Spenden werden für den Telethon 2023 gespendet.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE