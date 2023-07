Fête nationale Avenue de la Tardoire Châlus, 14 juillet 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Bal populaire à partir de 18h au Parc de la Tardoire avec food trucks et buvette suivi du fameux feu d’artifice du 14 juillet sur le château de Châlus-Chabrol à 23h..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:30:00. .

Avenue de la Tardoire

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Popular ball from 6pm in the Parc de la Tardoire with food trucks and refreshments, followed by the famous July 14th fireworks display over the Château de Châlus-Chabrol at 11pm.

Baile popular a partir de las 18:00 h en el Parque de la Tardoire con food trucks y refrescos, seguido del famoso espectáculo de fuegos artificiales del 14 de julio sobre el castillo de Châlus-Chabrol a las 23:00 h.

Volksball ab 18 Uhr im Parc de la Tardoire mit Foodtrucks und Getränken, gefolgt vom berühmten Feuerwerk des 14. Juli über dem Schloss von Châlus-Chabrol um 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus