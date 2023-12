Concert festif du nouvel an Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg, 4 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Concert avec l’ensemble « Stuttgarter Barock Collegium » (orgue et trompette) suivi d’une réception pour les « Vœux » de la paroisse catholique et protestante..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . 0 EUR.

Avenue de la Sous-Préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Concert with the « Stuttgarter Barock Collegium » ensemble (organ and trumpet) followed by a reception for Catholic and Protestant parish « V?ux ».

Concierto con el conjunto « Stuttgarter Barock Collegium » (órgano y trompeta) seguido de una recepción para la parroquia católica y protestante « V?ux ».

Konzert mit dem Ensemble « Stuttgarter Barock Collegium » (Orgel und Trompete) und anschließendem Empfang für die « V?ux » der katholischen und evangelischen Gemeinde.

