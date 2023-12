Distribution par Christkindel et Hans Trapp Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg, 1 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Dans le cadre du marché de Noël, distribution de mandarines et pain d’épices par le Hans Trapp et Christkindel..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Avenue de la Sous-Préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



As part of the Christmas market, tangerines and gingerbread distributed by Hans Trapp and Christkindel.

Como parte del mercado navideño, Hans Trapp y Christkindel distribuirán mandarinas y pan de especias.

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes Verteilung von Mandarinen und Lebkuchen durch den Hans Trapp und Christkindel.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte