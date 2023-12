Atelier : Décoration de biscuits de Noël Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg, 1 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Personnalisation de la décoration sur des pains d’épices. Les enfants de -12ans doivent être accompagnés d’un adulte.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue de la Sous-Préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Personalized gingerbread decorations. Children under 12 must be accompanied by an adult

Decoraciones de pan de jengibre personalizadas. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto

Individuelle Gestaltung der Dekoration auf Lebkuchen. Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

