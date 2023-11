Démonstration de souffleurs de verre avenue de la Sous Préfecture Wissembourg, 26 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Le verre change d’état et prend la forme de jolies décorations sous vos yeux ébahis..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. 0 EUR.

avenue de la Sous Préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



The glass changes state and takes the form of beautiful decorations before your astonished eyes.

El vidrio cambia de estado y adopta la forma de bonitos adornos ante sus asombrados ojos.

Das Glas verändert seinen Zustand und nimmt vor Ihren staunenden Augen die Form von hübschen Dekorationen an.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte