Chants de Noël Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg, 25 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Animation musicale avec Nancy and Pete Christmas Carols..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

Avenue de la Sous-Préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Musical entertainment with Nancy and Pete Christmas Carols.

Animación musical con villancicos de Nancy y Pete.

Musikalische Unterhaltung mit Nancy and Pete Christmas Carols.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte