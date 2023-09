Inauguration du marché de Noël Avenue de la sous-préfecture Wissembourg, 24 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

À l’occasion de l’inauguration du marché de Noël, venez découvrir les artisans présents dans les chalets, participez aux animations et vous réchauffer au près du feu de la solidarité ou au café de Christkindel !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. 0 EUR.

Avenue de la sous-préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



On the occasion of the inauguration of the Christmas market, come and discover the craftsmen present in the chalets, take part in the animations and warm up by the solidarity fire or at the Christkindel café!

Con motivo de la inauguración del mercado navideño, venga a descubrir a los artesanos presentes en los chalets, participe en las actividades y caliéntese junto al fuego solidario o en el café Christkindel

Anlässlich der Eröffnung des Weihnachtsmarktes können Sie die Kunsthandwerker in den Hütten entdecken, an den Animationen teilnehmen und sich am Feuer der Solidarität oder im Café von Christkindel aufwärmen!

