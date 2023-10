Concert : The armed man, a mass of peace Avenue de la sous-préfécture Wissembourg, 19 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Concert donné dans le cadre de l’année BUCER par les Bezirkskantoreien de Pirmasens et de Bad Bergzabern avec les chorales de jeunes, sous la direction de Maurice Croissant et de Wolfgang Heilmann..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 0 EUR.

Avenue de la sous-préfécture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Concert given as part of the BUCER year by the Bezirkskantoreien of Pirmasens and Bad Bergzabern with youth choirs, conducted by Maurice Croissant and Wolfgang Heilmann.

Concierto ofrecido en el marco del año BUCER por las Bezirkskantoreien de Pirmasens y Bad Bergzabern con los coros juveniles, dirigidos por Maurice Croissant y Wolfgang Heilmann.

Konzert im Rahmen des BUCER-Jahres von den Bezirkskantoreien Pirmasens und Bad Bergzabern mit den Jugendchören unter der Leitung von Maurice Croissant und Wolfgang Heilmann.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte