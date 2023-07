Les vespérales de l’orgue Dubois Avenue de la sous-préfecture Wissembourg, 2 juillet 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Venez apprécier les riches sonorités de l’orgue Dubois qui fête cette année son 11ème anniversaire depuis sa restauration en 2012 !.

2023-07-02 fin : 2023-09-24 . 0 EUR.

Avenue de la sous-préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy the rich sounds of the Dubois organ, which this year celebrates its 11th anniversary since its restoration in 2012!

Ven a disfrutar de los ricos sonidos del órgano Dubois, que este año celebra su 11º aniversario desde su restauración en 2012

Genießen Sie die reichen Klänge der Dubois-Orgel, die in diesem Jahr ihren 11. Geburtstag seit ihrer Restaurierung im Jahr 2012 feiert!

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte