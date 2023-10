Rendez-vous au jardin Avenue de la Sénatorerie Guéret, 1 juin 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Avec l’arrivée de l’été, les spectacles vous attendent dans les jardins de Guéret…

Notre tout jeune festival « Rendez-vous au jardin » va vous faire redécouvrir des lieux privilégiés de notre ville avec la complicité de comédiens et de musiciens.

Là, vous attendent des histoires à faire frémir, des cubes sonores étranges, la douceur des archets frottants le violoncelle. Et même vos propres réalisations cinématographiques…

Tout ça au milieu des fleurs, des arbres et des bois….

2024-06-01

Avenue de la Sénatorerie Jardin du Musée

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With the arrival of summer, shows await you in the gardens of Guéret?

Our fledgling « Rendez-vous au jardin » festival will help you rediscover some of our town?s most special places, with the help of actors and musicians.

There, stories to thrill you, strange sound cubes, the softness of bows rubbing the cello await you. And even your own cinematographic creations?

All this amid flowers, trees and woods?

Con la llegada del verano, le esperan espectáculos en los jardines de Guéret?

Nuestro incipiente festival « Cita en el jardín » le hará redescubrir algunos de los mejores rincones de nuestra ciudad, con la ayuda de actores y músicos.

Historias emocionantes, extraños cubos sonoros y suaves golpes de violonchelo. ¿Y hasta sus propias películas?

Todo ello entre flores, árboles y bosques?

Mit der Ankunft des Sommers erwarten Sie Aufführungen in den Gärten von Guéret?

Unser noch junges Festival « Rendez-vous au jardin » wird Sie mit Hilfe von Schauspielern und Musikern dazu bringen, besondere Orte in unserer Stadt wiederzuentdecken.

Dort erwarten Sie Geschichten, die Sie zum Zittern bringen, seltsame Klangwürfel, sanfte Bogenstriche auf dem Cello. Und sogar Ihre eigenen Filme?

Und das alles inmitten von Blumen, Bäumen und Wäldern?

