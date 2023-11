La Croisière des Bons Vins Avenue de la Sauque La Brède, 27 octobre 2024, La Brède.

La Brède,Gironde

Deux courses d’une distance respective de 7 km et 18 km et une marche libre de 10km se déroulent sur un circuit aménagé sur les routes et chemins de la commune de La Brède.

Ce circuit est composé d’une seule boucle avec des passages dans les vignes et propriétés viticoles.

Le départ, groupé pour les deux distances, sera donné à 10h00 précises au stade André Mabille (anciennement Stade de La Sauque).

L’arrivée des 2 épreuves sera jugée dans l’enceinte du même stade..

2024-10-27 fin : 2024-10-27 . .

Avenue de la Sauque LA BREDE

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two races of 7km and 18km respectively, and a 10km free walk, take place on a circuit laid out on the roads and paths of the commune of La Brède.

The circuit consists of a single loop with passages through vineyards and wine estates.

The start, grouped for both distances, will be given at 10:00 am sharp at the André Mabille stadium (formerly Stade de La Sauque).

The finish of the 2 events will be judged in the same stadium.

Dos carreras de 7 km y 18 km respectivamente y una marcha libre de 10 km tendrán lugar en un circuito trazado en las carreteras y caminos del municipio de La Brède.

El circuito consiste en un único bucle con tramos a través de viñedos y fincas vinícolas.

La salida de las dos distancias tendrá lugar a las 10.00 horas en punto en el estadio André Mabille (antiguo Stade de La Sauque).

La llegada de las 2 pruebas será en el mismo estadio.

Zwei Läufe über 7 km bzw. 18 km und ein freier Marsch über 10 km finden auf einem Rundkurs statt, der auf Straßen und Wegen in der Gemeinde La Brède angelegt wurde.

Dieser Rundkurs besteht aus einer einzigen Schleife mit Passagen durch Weinberge und Weingüter.

Der Massenstart für beide Distanzen erfolgt pünktlich um 10 Uhr am Stade André Mabille (ehemals Stade de La Sauque).

Der Zieleinlauf der beiden Läufe findet im selben Stadion statt.

