Ombres portées Avenue de la Résistance Pau, 7 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Que projette notre ombre ? Quelle lumière révèle-t-elle ? Raphaëlle Boitel créée une pièce symbolique, une partition physique à la croisée du cirque, du cinéma, de la danse et du théâtre, dessinant les contours d’une humanité pétrie de doute et de mystère.

Enfant de la balle et artiste contorsionniste depuis son plus jeune âge, Raphaëlle Boitel fut longtemps interprète chez James Thierrée, avant de fonder sa propre compagnie, L’Oublié(e), qui travaille un langage acrobatique et poétique aussi bien dans les airs qu’au sol.

Inspiré des polars des années 50, du cinéma de science-fiction, de la figure de Buster Keaton et des mondes graphiques de la bande dessinée, Ombres Portées nous plonge dans une poétique kafkaïenne, dans une réflexion sur les destins qui basculent, la fragilité des équilibres, le non-dit. Sur scène, des personnages évoluant dans des agrès de cirque inhabituels tentent de discerner le vrai du faux, le bien du mal, la connaissance de la conviction pour trouver un chemin vers la lumière. La musique, diffusée partout dans la salle nous fait vivre ce spectacle à la croisée du cirque et du cinéma en immersion complète..

What does our shadow project? What light does it reveal? Raphaëlle Boitel has created a symbolic piece, a physical score at the crossroads of circus, cinema, dance and theater, outlining the contours of a humanity steeped in doubt and mystery.

A child of the ball and contortionist from an early age, Raphaëlle Boitel was a long-time performer with James Thierrée, before founding her own company, L?Oublié(e), which works with an acrobatic and poetic language both in the air and on the ground.

Inspired by 50s thrillers, science-fiction cinema, the figure of Buster Keaton and the graphic worlds of comics, Ombres Portées plunges us into a Kafkaesque poetics, a reflection on destinies that tip over, the fragility of balance and the unspoken. On stage, characters on unusual circus apparatus try to discern truth from falsehood, good from evil, knowledge from conviction, in order to find their way to the light. The music, played throughout the auditorium, makes this show, a cross between circus and cinema, a fully immersive experience.

¿Qué proyecta nuestra sombra? ¿Qué luz revela? Raphaëlle Boitel ha creado una pieza simbólica, una partitura física en la encrucijada del circo, el cine, la danza y el teatro, esbozando los contornos de una humanidad impregnada de dudas y misterios.

Raphaëlle Boitel, niña del balón y contorsionista desde muy joven, trabajó durante mucho tiempo con James Thierrée, antes de fundar su propia compañía, L’Oublié(e), que desarrolla un lenguaje acrobático y poético tanto en el aire como en el suelo.

Inspirada en los thrillers de los años 50, el cine de ciencia-ficción, la figura de Buster Keaton y los mundos gráficos del cómic, Ombres Portées nos sumerge en una poética kafkiana, una reflexión sobre los destinos que se vuelven del revés, la fragilidad del equilibrio y lo no dicho. En el escenario, personajes montados en insólitos aparatos de circo intentan discernir la verdad de la mentira, el bien del mal, el conocimiento de la convicción, para encontrar el camino hacia la luz. La música, que suena por todo el auditorio, nos permite vivir una experiencia totalmente inmersiva de este espectáculo a caballo entre el circo y el cine.

Was wirft unser Schatten? Welches Licht enthüllt er? Raphaëlle Boitel hat ein symbolisches Stück geschaffen, eine physische Partitur an der Schnittstelle zwischen Zirkus, Film, Tanz und Theater, die die Umrisse einer Menschheit voller Zweifel und Mysterien zeichnet.

Sie war lange Zeit Darstellerin bei James Thierrée, bevor sie ihre eigene Kompanie, L’Oublié(e), gründete, die eine akrobatische und poetische Sprache sowohl in der Luft als auch am Boden entwickelt.

Inspiriert von den Krimis der 50er Jahre, dem Science-Fiction-Kino, der Figur Buster Keaton und den grafischen Welten der Comics, taucht Ombres Portées in eine kafkaeske Poetik ein, in eine Reflexion über Schicksale, die kippen, die Zerbrechlichkeit der Gleichgewichte, das Unausgesprochene. Auf der Bühne bewegen sich Figuren in ungewöhnlichen Zirkusgeräten und versuchen, das Wahre vom Falschen, das Gute vom Bösen, das Wissen von der Überzeugung zu unterscheiden, um einen Weg zum Licht zu finden. Die Musik, die überall im Saal zu hören ist, lässt uns diese Aufführung an der Schnittstelle zwischen Zirkus und Kino in völliger Immersion erleben.

