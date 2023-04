Marché des producteurs locaux Avenue de la République Saint-Michel-de-Maurienne Catégories d’Évènement: Saint-Michel-de-Maurienne

Savoie

Marché des producteurs locaux Avenue de la République, 1 janvier 2023, Saint-Michel-de-Maurienne. Petit marché local vous proposant divers stands de produits locaux..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Avenue de la République Parking couvert

Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Small local market offering various stands of local products. Pequeño mercado local con varios puestos de venta de productos locales. Kleiner lokaler Markt, auf dem Ihnen verschiedene Stände mit lokalen Produkten angeboten werden. Mise à jour le 2022-06-03 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie Autres Lieu Avenue de la République Adresse Avenue de la République Parking couvert Ville Saint-Michel-de-Maurienne Departement Savoie Tarif Lieu Ville Avenue de la République Saint-Michel-de-Maurienne

Avenue de la République Saint-Michel-de-Maurienne Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-de-maurienne/

Marché des producteurs locaux Avenue de la République 2023-01-01 was last modified: by Marché des producteurs locaux Avenue de la République Avenue de la République 1 janvier 2023 Avenue de la République Saint-Michel-de-Maurienne

Saint-Michel-de-Maurienne Savoie