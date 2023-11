Chants de Noël (Noël Créole) à Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès, 10 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Le département 13 propose un concert gratuit de chants de Noël à Saint-Étienne-du-Grès le dimanche 10 décembre à 17h à la Salle Pierre Emmanuel..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Avenue de la République Salle Pierre Emmanuel

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Département 13 is offering a free concert of Christmas carols in Saint-Étienne-du-Grès on Sunday 10 December at 5pm in the Salle Pierre Emmanuel.

El Departamento 13 ofrece un concierto gratuito de villancicos en Saint-Étienne-du-Grès el domingo 10 de diciembre a las 17.00 horas en la Sala Pierre Emmanuel.

Das Département 13 bietet am Sonntag, den 10. Dezember um 17 Uhr in der Salle Pierre Emmanuel ein kostenloses Konzert mit Weihnachtsliedern in Saint-Étienne-du-Grès an.

Mise à jour le 2023-11-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles