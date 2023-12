Téléthon à Saint-Etienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès, 4 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Journée au profit du Téléthon organisée par les associations du village..

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

Avenue de la République Centre-Ville

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Day in aid of the Telethon organised by the village associations.

Jornada a beneficio del Teletón organizada por las asociaciones del pueblo.

Tag zugunsten des Telethon, der von den Vereinen des Dorfes und organisiert wird.

Mise à jour le 2023-12-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles