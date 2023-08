Journée des associations Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès, 9 septembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les associations de Saint-Étienne-du-Grès, le samedi 9 septembre, de 10h à 12h !.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Avenue de la République Parking de la Salle Pierre Emmanuel

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and find out more about the associations in Saint-Étienne-du-Grès on Saturday 9 September, from 10am to 12pm!

Venga a descubrir las asociaciones a Saint-Étienne-du-Grès el sábado 9 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas

Entdecken Sie die Vereine von Saint-Étienne-du-Grès am Samstag, den 9. September, von 10 bis 12 Uhr!

Mise à jour le 2023-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles