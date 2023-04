Marché Provençal Avenue de la République place des gitans., 2 janvier 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Le marché provençal de Saintes-Maries-de-la-Mer se tient régulièrement les lundis et les vendredis..

2023-01-02 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Avenue de la République place des gitans. Place des Gitans.

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Provencal market of Saintes-Maries-de-la-Mer is held regularly on Mondays and Fridays.

El mercado provenzal de Saintes-Maries-de-la-Mer se celebra regularmente los lunes y viernes.

Der provenzalische Markt in Saintes-Maries-de-la-Mer findet regelmäßig montags und freitags statt.

Mise à jour le 2023-01-31 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer