Fan zone pour l’ouverture de la coupe du monde de rugby Avenue de la République Isle, 8 septembre 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

A l’occasion du lancement de la Coupe du Monde de Rugby en France, la JA Isle Rugby en partenariat avec la mairie de Isle vous propose une retransmission sur écran géant du match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande. Tout au long de la soirée, animations, banda, buvette et restauration avec foodtrucks.

Ouverture des portes dès 18H au stade René Lamarsaude..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

Avenue de la République

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the launch of the Rugby World Cup in France, JA Isle Rugby, in partnership with Isle town council, is offering a giant-screen retransmission of the opening match between France and New Zealand. Throughout the evening, there will be entertainment, a banda, refreshments and foodtrucks.

Doors open at 6pm at the René Lamarsaude stadium.

Con motivo del inicio de la Copa del Mundo de Rugby en Francia, JA Isle Rugby, en colaboración con el ayuntamiento de Isle, ofrece una retransmisión en pantalla gigante del partido inaugural entre Francia y Nueva Zelanda. Durante toda la velada habrá animación, una banda, refrescos y foodtrucks.

Las puertas se abrirán a las 18:00 en el estadio René Lamarsaude.

Anlässlich des Beginns der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich bietet Ihnen die JA Isle Rugby in Partnerschaft mit dem Rathaus von Isle eine Übertragung des Eröffnungsspiels Frankreich-Neuseeland auf Großbildleinwand. Den ganzen Abend über gibt es Animationen, Banda, Getränkestand und Essen mit Foodtrucks.

Türöffnung ab 18 Uhr im Stadion René Lamarsaude.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole