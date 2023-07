Soirée interculturelle du chantier international des jeunes Avenue de la République Isle, 23 août 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

19H, au Club House du stade René Lamarsaude à Isle,

Les jeunes venus de plusieurs pays du monde cuisineront des spécialités locales qu’ils partageront avec vous. Apportez vous aussi de quoi manger à partager avec les participants.

Renseignements : 07.61.67.31.77..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Avenue de la République

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



7pm, at the Club House of the René Lamarsaude stadium in Isle,

Young people from around the world will be cooking up local specialities to share with you. Bring your own food to share with the participants.

Information: 07.61.67.31.77.

19.00 horas, en el Club House del estadio René Lamarsaude de Isle,

Jóvenes de todo el mundo cocinarán especialidades locales para compartirlas contigo. Trae tu propia comida para compartirla con los participantes.

Información: 07.61.67.31.77.

19H, im Clubhaus des Stadions René Lamarsaude in Isle,

Jugendliche aus verschiedenen Ländern der Welt werden lokale Spezialitäten kochen und sie mit dir teilen. Bringen Sie auch etwas zu essen mit, das Sie mit den Teilnehmern teilen können.

Informationen: 07.61.67.31.77.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole