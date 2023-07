Vide-greniers avenue de la République Guéret, 2 avril 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’association Klub’ASS Guéret organise son vide-greniers ouvert à tous.

Boissons sur place, viennoiseries, sandwiches..

2023-04-02 fin : 2023-04-02 . .

avenue de la République

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Klub’ASS Guéret association organizes its garage sale, open to all.

Drinks on site, pastries, sandwiches.

La asociación Klub’ASS Guéret organiza una venta de garaje abierta a todos.

Bebidas in situ, bollería, bocadillos.

Der Verein Klub’ASS Guéret organisiert seinen für alle offenen Flohmarkt.

Getränke vor Ort, Viennoiserie, Sandwiches.

Mise à jour le 2023-03-27 par Creuse Tourisme