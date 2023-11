Match d’exhibition : Equipes féminines de France et de Hollande de basket fauteuil Avenue de la République Deauville, 23 novembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Le Comité Régional Handisport Normandie organise, en collaboration avec la commission fédérale, un stage international de basket fauteuil féminin avec les équipes nationales de France et de Hollande, championne paralympique en titre, du 20 au 24 novembre au Pôle OMni’Sports de Trouville-Deauville. Les équipes s’entraîneront en alternance le matin et en commun l’après-midi.

Le jeudi soir, elles joueront un match exhibition, ouvert à tous.

Le principe du basket fauteuil est le même qu’au basket pour les valides : 2 équipes de 5 joueurs s’affrontent pendant 4 périodes de 10 minutes. L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de points remporte le match. Le panier est à la même hauteur que pour les géants de la NBA, à 3m05 !.

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Avenue de la République Pôle OMni’Sports

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Comité Régional Handisport Normandie, in collaboration with the federal commission, is organizing an international women’s wheelchair basketball training camp with the national teams of France and Holland, the reigning Paralympic champions, from November 20 to 24 at the Pôle OMni’Sports in Trouville-Deauville. The teams will train alternately in the mornings and together in the afternoons.

On Thursday evening, they will play an exhibition match, open to all.

The principle of wheelchair basketball is the same as that of able-bodied basketball: 2 teams of 5 players play against each other for 4 periods of 10 minutes. The team scoring the most points wins the match. The basket is the same height as that of the NBA giants, at 3.05 m!

El Comité Régional Handisport Normandie, en colaboración con la comisión federal, organiza del 20 al 24 de noviembre en el Pôle OMni’Sports de Trouville-Deauville una concentración internacional de baloncesto femenino en silla de ruedas con las selecciones nacionales de Francia y los Países Bajos, vigentes campeones paralímpicos. Los equipos se entrenarán alternativamente por las mañanas y juntos por las tardes.

El jueves por la noche jugarán un partido de exhibición, abierto a todos.

El baloncesto en silla de ruedas funciona según el mismo principio que el baloncesto en silla de ruedas: 2 equipos de 5 jugadores se enfrentan durante 4 periodos de 10 minutos. El equipo que anota más puntos gana el partido. La canasta tiene la misma altura que la de los gigantes de la NBA, ¡3,05 metros!

Das Regionalkomitee Behindertensport Normandie organisiert in Zusammenarbeit mit der Bundeskommission vom 20. bis 24. November im Pôle OMni’Sports in Trouville-Deauville einen internationalen Lehrgang für Rollstuhlbasketball der Frauen mit den Nationalmannschaften Frankreichs und des amtierenden Paralympics-Champions Holland. Die Mannschaften werden abwechselnd am Vormittag und gemeinsam am Nachmittag trainieren.

Am Donnerstagabend werden sie ein Showmatch austragen, das für alle offen ist.

Das Prinzip des Rollstuhlbasketballs ist das gleiche wie beim Basketball für Nichtbehinderte: Zwei Mannschaften mit je fünf Spielern treten viermal zehn Minuten lang gegeneinander an. Die Mannschaft, die die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel. Der Korb befindet sich auf der gleichen Höhe wie bei den NBA-Giganten, nämlich bei 3,05 m!

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité