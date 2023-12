LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN – LA MOTIVATION Avenue de la République Causses-et-Veyran Catégories d’Évènement: Causses-et-Veyran

fin : 2024-02-03 Spectacle « La Motivation » à 21h à la salle Jules Milhau.

Alice travaille dans une agence d’orientation scolaire et professionnelle. Un matin (un lapin) elle doit incarner la mascotte de son entreprise : un lapin. Mais en revêtant l’adorable costume, quelque chose en elle se froisse…Soirée en présence d’un vigneron du territoire. Tarif: 12€/ Réduit : 5€ / 60€ les 6 spectacles. Sur réservation..

Avenue de la République

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie

