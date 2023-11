Vide ta chambre Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis, 25 novembre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis,Gironde

L’association des parents d’élèves « Les Petits Braudiers » organise un vide chambre : des jouets, livres, vêtements, objets de puériculture.

Stands sur réservation, buvette et restauration..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Avenue de la République Salle Kléber Marsaud

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Parents’ association « Les Petits Braudiers » organizes a « vide chambre »: toys, books, clothes, childcare items.

Stalls on reservation, refreshments and catering.

La asociación de padres « Les Petits Braudiers » organiza una venta de habitaciones: juguetes, libros, ropa y artículos de puericultura.

Puestos previa reserva, refrescos y catering.

Die Elternvereinigung « Les Petits Braudiers » organisiert ein leeres Zimmer: Spielzeug, Bücher, Kleidung, Kinderpflegeartikel.

Stände auf Vorbestellung, Getränke und Essen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde