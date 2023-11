Marché aux truffes et produits du terroir Avenue de la Rabasse Richerenches, 2 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Le Marché des produits du terroir et des truffes prend place avenue de la Rabasse qui porte ce jour particulièrement bien son nom..

2023-12-02 fin : 2023-03-09 . .

Avenue de la Rabasse

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Local Produce and Truffle Market takes place on Avenue de la Rabasse, aptly named on this day.

El Mercado de Productos Locales y Trufas tiene lugar en la Avenue de la Rabasse, acertadamente bautizada este día.

Der Markt für regionale Produkte und Trüffel findet in der Avenue de la Rabasse statt, die an diesem Tag ihren Namen besonders gut trägt.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes