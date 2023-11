Les omelettes aux truffes des associations à Richerenches Avenue de la Rabasse Richerenches, 2 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Les dégustations des omelettes aux truffes débutent samedi 2 décembre 2023 et se terminent samedi 9 mars 2024. Organisée par différentes associations de la commune. Un moment gourmand à ne pas manquer pour bien terminer le marché.

2023-12-02 fin : 2023-03-09 . EUR.

Avenue de la Rabasse Salle des fêtes

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Truffle omelette tastings start on Saturday, December 2, 2023 and end on Saturday, March 9, 2024. Organized by various local associations. A not-to-be-missed gourmet event to round off the market

Las degustaciones de tortilla de trufa comienzan el sábado 2 de diciembre de 2023 y finalizan el sábado 9 de marzo de 2024. Organizadas por diferentes asociaciones locales. Una cita gastronómica ineludible para completar el mercado

Die Verkostung der Trüffelomelettes beginnt am Samstag, den 2. Dezember 2023, und endet am Samstag, den 9. März 2024. Organisiert von verschiedenen Vereinen der Gemeinde. Ein Gourmetmoment, den Sie nicht verpassen sollten, um den Markt gut abzuschließen

