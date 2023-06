Diner-Concert Guitariste Jo Figaro Avenue de la Rabasse Richerenches, 21 juin 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Soirée Moules-Frites et concert pour l’occasion de la Fête de la Musique.

2023-06-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Avenue de la Rabasse Restaurant Le Provençal

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Moules-Frites evening and concert to celebrate Fête de la Musique

Noche de mejillones con patatas fritas y concierto con motivo de la Fiesta de la Música

Muschel-Pommes-Abend und Konzert anlässlich der Fête de la Musique

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes