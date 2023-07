Journée anniversaire de l’inauguration du Musée National de Préhistoire Avenue de la Préhistoire Les Eyzies, 30 septembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Journée festive: circuits de visite de sites préhistorique, ateliers pour enfants, visites guidées. Inauguration du parcours extérieur de visite « Temps des falaises, temps des hommes ». Trajet Périgueux/ les Eyzies à bord d’une locomotive du début du siècle. Réservez votre place!.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:30:00. .

Avenue de la Préhistoire Musée national de Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festive day: tours of prehistoric sites, children’s workshops, guided tours. Inauguration of the « Time of cliffs, time of men » outdoor tour. Journey from Périgueux to Les Eyzies aboard a turn-of-the-century locomotive. Reserve your place now!

Día festivo: visitas a yacimientos prehistóricos, talleres infantiles, visitas guiadas. Inauguración del recorrido turístico al aire libre « Tiempo de acantilados, tiempo de hombres ». Viaje de Périgueux a Les Eyzies a bordo de una locomotora de principios de siglo. ¡Reserve ya su plaza!

Festtag: Rundgänge zu prähistorischen Stätten, Workshops für Kinder, geführte Besichtigungen. Einweihung des Außenrundgangs « Zeit der Felsen, Zeit der Menschen ». Fahrt von Périgueux nach Les Eyzies an Bord einer Lokomotive vom Anfang des Jahrhunderts. Reservieren Sie Ihren Platz!

