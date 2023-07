Journées du patrimoine : Musée National de Préhistoire Avenue de la Préhistoire Les Eyzies, 16 septembre 2023, Les Eyzies.

Conférence: Les débuts de la préhistoire aux Eyzies: toute une histoire! Par Jean Pierre Chandelle, archéologue, 18h30 . Dans la journée visites guidées et ateliers spécifiques pour tous les publics. Réservation en ligne..

Conference: The beginnings of prehistory in Les Eyzies: a whole history! By Jean Pierre Chandelle, archaeologist, 6.30pm. Throughout the day, guided tours and special workshops for all ages. Book online.

Conferencia: Los inicios de la prehistoria en Les Eyzies: ¡toda una historia! A cargo de Jean Pierre Chandelle, arqueólogo, 18.30 h. Durante el día, visitas guiadas y talleres especiales para todas las edades. Reserva en línea.

Vortrag: Die Anfänge der Prähistorie in Les Eyzies: eine ganze Geschichte! Von Jean Pierre Chandelle, Archäologe, 18:30 Uhr. Tagsüber Führungen und spezielle Workshops für alle Altersgruppen. Online-Reservierung.

