Mélodies sur Arzon : Initiation à la musique classique Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon, 18 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Devant le succès rencontré en 2022 par cette opération à destination des plus jeunes, il a été décidé de la renouveler et de l’étendre cette année.

Initiation à destination des enfants de 6 à 14 ans, par une équipe de 7 jeunes musiciens professionnels..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . EUR.

Avenue de la Prairie Chapelle des Pénitents

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In view of the success of this operation for youngsters in 2022, it has been decided to renew and extend it this year.

Initiation for children aged 6 to 14, by a team of 7 young professional musicians.

En vista del éxito de esta operación para los niños más pequeños en 2022, se ha decidido renovarla y ampliarla este año.

Iniciación para niños de 6 a 14 años, a cargo de un equipo de 7 jóvenes músicos profesionales.

Angesichts des Erfolgs, den diese Aktion für die Jüngsten im Jahr 2022 hatte, wurde beschlossen, sie in diesem Jahr zu erneuern und auszuweiten.

Einführung für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren durch ein Team von 7 jungen Berufsmusikern.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay